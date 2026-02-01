Atelier collage autour de l’expo « quimeras » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Atelier collage autour de l’expo « quimeras » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris mercredi 18 février 2026.
Dans le cadre de l’expo : Quimeras… un voyage dans l’imaginaire
Pour les enfants de 6 à 10 ans
Gratuit sur inscription : 01.43.40.52.14 – villiot@claje.asso.fr.
Venez découvrir le monde onirique et coloré de Juan Pablo Antonio, qui animera un atelier collage autour de l’expo Quimeras : médiation culturelle/visite de l’expo et atelier collage pour imaginer et donner vie à vos propres chimères !
Un atelier pour les enfants de 6-10 ans avec l’artiste Juan Pablo Antonio !
Le mercredi 18 février 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit sous condition
Inscription obligatoire : villiot@claje.asso.fr / 01.43.40.52.14
Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini
