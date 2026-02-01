Atelier collage avec Nathalie Vanlaer Langeac
Atelier collage avec Nathalie Vanlaer Langeac jeudi 19 février 2026.
Atelier collage avec Nathalie Vanlaer
Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Atelier collage avec Nathalie Vanlaer aux Ateliers de la Bruyère. Venez participer à un atelier créatif autour des différentes techniques. Sur inscription.
Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Collage workshop with Nathalie Vanlaer at Ateliers de la Bruyère. Come and take part in a creative workshop based on different techniques. Registration required.
L’événement Atelier collage avec Nathalie Vanlaer Langeac a été mis à jour le 2026-02-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier