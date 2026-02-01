Atelier collage avec Nathalie Vanlaer

Les Ateliers de la Bruyère Langeac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Atelier collage avec Nathalie Vanlaer aux Ateliers de la Bruyère. Venez participer à un atelier créatif autour des différentes techniques. Sur inscription.

Les Ateliers de la Bruyère Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

English :

Collage workshop with Nathalie Vanlaer at Ateliers de la Bruyère. Come and take part in a creative workshop based on different techniques. Registration required.

L’événement Atelier collage avec Nathalie Vanlaer Langeac a été mis à jour le 2026-02-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier