Atelier collage Cœur de l’imaginaire naturel Maison du Parc du Haut Jura Lajoux

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux Jura

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Le mercredi 11 février 2026 de 14h30 à 17h

Avec l’artiste Manon Rob, plongez dans l’univers créatif du collage pour inventer votre créature protectrice de la nature couleurs, formes, textures… tout est possible ! Laissez parler votre imagination pour créer un personnage unique inspiré du vivant.

Un atelier ludique et poétique pour célébrer la beauté du monde naturel.

Durée 2h

Age minimum 6 ans .

Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

