Atelier collage Cœur de l’imaginaire naturel Maison du Parc du Haut Jura Lajoux mercredi 11 février 2026.
Le mercredi 11 février 2026 de 14h30 à 17h
Avec l’artiste Manon Rob, plongez dans l’univers créatif du collage pour inventer votre créature protectrice de la nature couleurs, formes, textures… tout est possible ! Laissez parler votre imagination pour créer un personnage unique inspiré du vivant.
Un atelier ludique et poétique pour célébrer la beauté du monde naturel.
Durée 2h
Age minimum 6 ans .
Maison du Parc du Haut Jura 29 Lieu-dit Le Village Lajoux 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
