[Atelier] Collage L’Inattendu Dieppe

[Atelier] Collage L’Inattendu Dieppe vendredi 19 septembre 2025.

[Atelier] Collage

L’Inattendu /11 avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-26

Découvrez une nouvelle animation proposée à L’Inattendu un atelier collage animé par Laurence Cochelin, artiste passionnée !

Un moment créatif pour explorer formes, textures et imaginaire à travers la technique du collage.

2 séances par mois ⏰ 2h30 chacune

Tarif 50 € / mois

Réserver aux adultes.

L’Inattendu /11 avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06

English : [Atelier] Collage

Discover a new activity at L’Inattendu: a collage workshop led by Laurence Cochelin, a passionate artist!

A creative opportunity to explore shapes, textures and the imaginary through the collage technique.

? 2 sessions per month ? 2h30 each

Price: 50 ? / month

For adults only.

German :

Entdecken Sie eine neue Veranstaltung im L’Inattendu: einen Collage-Workshop, der von der passionierten Künstlerin Laurence Cochelin geleitet wird!

Ein kreativer Moment, um Formen, Texturen und Fantasie durch die Technik der Collage zu erforschen.

? 2 Sitzungen pro Monat ? ? jeweils 2h30 ?

Preis: 50 ? / Monat

Für Erwachsene reservieren.

Italiano :

Scoprite una nuova attività proposta a L’Inattendu: un laboratorio di collage condotto da Laurence Cochelin, un’artista appassionata!

Un’opportunità creativa per esplorare forme, texture e immaginazione attraverso la tecnica del collage.

2 sessioni al mese 2h30 ciascuna

Prezzo: 50 € / mese

Solo per adulti.

Espanol :

Descubra una nueva actividad en L’Inattendu: ¡un taller de collage dirigido por Laurence Cochelin, una artista apasionada!

Una oportunidad creativa para explorar las formas, las texturas y la imaginación a través de la técnica del collage.

2 sesiones al mes 2h30 cada una

Precio: 50€ / mes

Sólo para adultos.

L’événement [Atelier] Collage Dieppe a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie