Atelier collage et transfert Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Atelier collage et transfert Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles jeudi 20 novembre 2025.

Atelier collage et transfert

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Porté.es par la magie des œuvres de Clairette Gras, prenez vous aussi en main les techniques du collage et du transfert pour illustrer vos pensées du moment avec les conseils éclairés de l’artiste. Pensez à réserver votre place ! .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69

English : Atelier collage et transfert

German : Atelier collage et transfert

Italiano :

Espanol : Atelier collage et transfert

L’événement Atelier collage et transfert Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Pays du Haut Limousin