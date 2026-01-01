ATELIER COLLAGE Fontès
ATELIER COLLAGE Fontès mercredi 7 janvier 2026.
ATELIER COLLAGE
1 Rue de l'Hôpital Fontès Hérault
Participez à une œuvre collective pour célébrer la nouvelle année.
Proposé par Roul’Contact. .
1 Rue de l'Hôpital Fontès 34320 Hérault Occitanie
English :
Take part in a collective ?uvre to celebrate the New Year.
