Atelier collage La Cale – Maison du projet Rennes Mardi 17 février, 19h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de l’exposition d’Aliciama, nous vous proposons un atelier découverte autour du collage et laisser libre cours à votre créativité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-17T20:30:00.000+01:00

1



La Cale – Maison du projet 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

