Atelier collage, La Cale – Maison du projet, Rennes

Atelier collage Mardi 17 février, 19h00 La Cale – Maison du projet Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T19:00:00+01:00 – 2026-02-17T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T19:00:00+01:00 – 2026-02-17T20:30:00+01:00

La Cale – Maison du projet 18 avenue Jorge Semprun 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Dans le cadre de l’exposition d’Aliciama, nous vous proposons un atelier découverte autour du collage et laisser libre cours à votre créativité.