Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay

Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau

Espace culturel du Pays de Nay

Gratuit

2026-01-21

Explorez la jungle du Douanier Rousseau à travers le collage, la couleur et l’imaginaire. Compose ton propre décor peuplé d’animaux et de végétation luxuriante, comme une échappée douce au cœur d’un rêve tropical.

Pour enfants dès 3 ans Durée 1h Sur inscription .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

English : Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau

