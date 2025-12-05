Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay
Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 21 janvier 2026.
Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Explorez la jungle du Douanier Rousseau à travers le collage, la couleur et l’imaginaire. Compose ton propre décor peuplé d’animaux et de végétation luxuriante, comme une échappée douce au cœur d’un rêve tropical.
Pour enfants dès 3 ans Durée 1h Sur inscription .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
English : Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau
L’événement Atelier collage La jungle façon le douanier Rousseau Nay a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay