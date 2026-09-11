Atelier collage « Mon animal imaginaire », Muséum d’histoire naturelle, Saint-Denis

Informations pratiques

Atelier collage « Mon animal imaginaire » Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Muséum d’histoire naturelle La Réunion

Limité à 8 personnes; A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Et si vous pouviez inventer une nouvelle espèce et enrichir, à votre façon, le patrimoine naturel réunionnais ? À partir des formes et motifs observés dans les collections du Muséum, les participants découpent, assemblent et transforment pour inventer leur propre créature. Une activité ludique où observation, collage et imagination se rencontrent !

Muséum d’histoire naturelle 1 Rue Poivre, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262200219 https://www.departement974.fr/museum Ancien palais législatif, bâtiment néoclassique représentatif du style colonial de la première moitié du XIXe siècle à la Réunion. L’édifice se compose du corps principal, édifié en 1834-1835 et, dans son alignement, de deux pavillons latéraux construits au début du XXe siècle.

Et si vous pouviez inventer une nouvelle espèce et enrichir, à votre façon, le patrimoine naturel réunionnais ?

©Delphine Ciolek