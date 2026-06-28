Atelier collage, Musée Marc Chagall, Nice
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Marc Chagall · Nice
Informations pratiques
Atelier collage Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h30 Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Réanimer des images oubliées :
Atelier de collage à partir des flyers des anciennes expositions de nos trois musées. Donner une deuxième vie à ces images.
À partir de 4 ans
Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles
Réanimer des images oubliées :
collage © Musée national Marc Chagall, Nice, 2026.
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