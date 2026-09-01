Atelier collage Ossès
samedi 19 septembre 2026 · Ossès
Informations pratiques
Ossès
Atelier collage
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Ancre tes intentions à travers des symboles et compose ton oracle personnel ou tes propres cartes de tarot
Tout le matériel est fourni
Pour tous les niveaux .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier collage
L’événement Atelier collage Ossès a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ossès (Pyrénées-Atlantiques)
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès 16 septembre 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès 23 septembre 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès 30 septembre 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès 7 octobre 2026
- Randonnée accompagnée Mendi Gaiak sur les traces des vautours Route de Bayonne Ossès 14 octobre 2026