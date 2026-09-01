Informations pratiques

Ossès

Atelier collage

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancre tes intentions à travers des symboles et compose ton oracle personnel ou tes propres cartes de tarot

Tout le matériel est fourni

Pour tous les niveaux .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

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English : Atelier collage

L’événement Atelier collage Ossès a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque