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AGENDA · Ossès

Atelier collage Ossès

samedi 19 septembre 2026 · Ossès

Atelier collage Ossès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Librairie Menta
Ville
64780 Ossès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base - plein tarif

Ossès

Atelier collage

Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

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Pour tous les niveaux   .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47  librairie.menta@gmail.com

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English : Atelier collage

L’événement Atelier collage Ossès a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Pays Basque

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