Atelier collage/peinture : Archives photographiques Place de la République Écommoy
samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · Écommoy
Informations pratiques
Écommoy
Atelier collage/peinture : Archives photographiques
Place de la République Micro-folie d’Ecommoy Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Réinterpréter les archives photographiques lors des Journées du patrimoine 2026.
Atelier collage/peinture : Archives photographiques
Samedi 19 septembre 2026
de 14 h à 17 h
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation : microfolie@ecommoy.fr
Réinterpréter les archives photographiques. À partir des photographies anciennes en noir et blanc issues des archives, cet atelier invite à explorer le collage et la peinture pour leur donner une nouvelle dimension artistique. .
Place de la République Micro-folie d’Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire microfolie@ecommoy.fr
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English :
Reinterpreting the photographic archives during Heritage Days 2026.
L’événement Atelier collage/peinture : Archives photographiques Écommoy a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72
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