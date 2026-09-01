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AGENDA · Écommoy

Atelier collage/peinture : Archives photographiques Place de la République Écommoy

samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · Écommoy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Micro-folie d'Ecommoy
Ville
72220 Écommoy
Département
Sarthe
Tarif

Écommoy

Atelier collage/peinture : Archives photographiques

Place de la République Micro-folie d’Ecommoy Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Réinterpréter les archives photographiques lors des Journées du patrimoine 2026.
Atelier collage/peinture : Archives photographiques
Samedi 19 septembre 2026
de 14 h à 17 h
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation : microfolie@ecommoy.fr

Réinterpréter les archives photographiques. À partir des photographies anciennes en noir et blanc issues des archives, cet atelier invite à explorer le collage et la peinture pour leur donner une nouvelle dimension artistique.   .

Place de la République Micro-folie d’Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire   microfolie@ecommoy.fr

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English :

Reinterpreting the photographic archives during Heritage Days 2026.

L’événement Atelier collage/peinture : Archives photographiques Écommoy a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72

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