Atelier collage/peinture : Archives photographiques Place de la République Écommoy

Informations pratiques

Écommoy

Atelier collage/peinture : Archives photographiques

Place de la République Micro-folie d’Ecommoy Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Réinterpréter les archives photographiques lors des Journées du patrimoine 2026.

Atelier collage/peinture : Archives photographiques

Samedi 19 septembre 2026

de 14 h à 17 h

Tout public à partir de 7 ans

Gratuit sur réservation : microfolie@ecommoy.fr

Réinterpréter les archives photographiques. À partir des photographies anciennes en noir et blanc issues des archives, cet atelier invite à explorer le collage et la peinture pour leur donner une nouvelle dimension artistique. .

Place de la République Micro-folie d’Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire microfolie@ecommoy.fr

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English :

Reinterpreting the photographic archives during Heritage Days 2026.

L’événement Atelier collage/peinture : Archives photographiques Écommoy a été mis à jour le 2026-09-04 par CDT72