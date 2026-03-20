Atelier Collage Playmaïs Rue Jules Dupré Varennes-sur-Allier
Atelier Collage Playmaïs Rue Jules Dupré Varennes-sur-Allier mercredi 24 juin 2026.
Atelier Collage Playmaïs
Rue Jules Dupré Pôle petite enfance Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:30:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Atelier collage Playmaïs sur réservation
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Rue Jules Dupré Pôle petite enfance Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 85 30 patricia.audebert@interco-abl.fr
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English :
Playmaïs collage workshop by reservation
L’événement Atelier Collage Playmaïs Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire