Atelier Collage Playmaïs Rue Jules Dupré Varennes-sur-Allier

Atelier Collage Playmaïs

Rue Jules Dupré Pôle petite enfance Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:30:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Atelier collage Playmaïs sur réservation

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Rue Jules Dupré Pôle petite enfance Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 85 30 patricia.audebert@interco-abl.fr

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English :

Playmaïs collage workshop by reservation

L’événement Atelier Collage Playmaïs Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire