Atelier collage pour enfants La Loupe mercredi 16 juillet 2025.

6 rue du 17 juin 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Faites découvrir l’art écologique à vos enfants !

Découverte de l’artiste Serge Poliakoff

Atelier collaboratif d’écriture à partir de mots piochés au hasard

Atelier collage design.

Pour enfants de 7 à 12 ans.

Animé par Nadja M, artiste plasticienne spécialisée en art écologique.

Sur inscription

6 rue du 17 juin 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

Introduce your children to ecological art!

Discover the artist Serge Poliakoff

Collaborative writing workshop using randomly selected words

Design collage workshop.

For children aged 7 to 12.

Led by Nadja M, visual artist specialized in ecological art.

Registration required

German :

Lassen Sie Ihre Kinder die ökologische Kunst entdecken!

Entdecken Sie den Künstler Serge Poliakoff

Kollaborativer Schreibworkshop mit zufällig gezogenen Wörtern

Workshop Design-Collage.

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren.

Geleitet von Nadja M, bildende Künstlerin, die auf ökologische Kunst spezia

Italiano :

Introducete i vostri bambini all’arte ecologica!

Scoprite l’artista Serge Poliakoff

Laboratorio di scrittura collaborativa con parole scelte a caso

Laboratorio di collage di design.

Per bambini dai 7 ai 12 anni.

Condotto da Nadja M, artista visiva specializzata in arte ecologica.

Iscrizione

Espanol :

Inicie a sus hijos en el arte ecológico

Descubra al artista Serge Poliakoff

Taller de escritura colaborativa con palabras elegidas al azar

Taller de collage de diseño.

Para niños de 7 a 12 años.

Dirigido por Nadja M, artista visual especializada en arte ecológico.

Inscripción obligatoria

