Atelier collage pour enfants

6 Rue du 17 Juin 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

2025-12-23 2025-12-30

Faites découvrir l’art écologique à vos enfants !Familles

Programme découverte de l’artiste Georgia O’Keeffe, atelier collage, atelier écriture poétique Haïku. Pour enfants de 7 à 12 ans. Animé par Nadja M, artiste plasticienne spécialisée en art écologique. Sur inscription auprès de votre libraire. 10 .

6 Rue du 17 Juin 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

Introduce your children to ecological art!

