Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan
jeudi 1 octobre 2026 · Espace Jean Moulin · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie
Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-11-27 15:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Comment la photographie a-t-elle transformé notre regard sur l’art ? Réponse à la Micro-Folie !
Mon Musée Imaginaire
Atelier collages et reliures
Mêlez écriture, collages et images pour fabriquer votre carnet relié et y créer votre propre Musée Imaginaire.
Dans le cadre du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux.
Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30
Dès 8 ans, gratuit sur inscription, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr
Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .
Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
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English : Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie
L’événement Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom
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