UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argentan

Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan

jeudi 1 octobre 2026 · Espace Jean Moulin · Argentan

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Jean Moulin
Adresse
18 rue du Paty
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 14:00:00
fin : 2026-11-27 15:30:00

Date(s) :
2026-10-01

Comment la photographie a-t-elle transformé notre regard sur l’art ? Réponse à la Micro-Folie !

Mon Musée Imaginaire

Atelier collages et reliures

Mêlez écriture, collages et images pour fabriquer votre carnet relié et y créer votre propre Musée Imaginaire.

Dans le cadre du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux.

Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30

Dès 8 ans, gratuit sur inscription, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie

L’événement Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom

À voir aussi à Argentan (Orne)