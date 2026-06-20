Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan

Informations pratiques

Argentan

Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-11-27 15:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Comment la photographie a-t-elle transformé notre regard sur l’art ? Réponse à la Micro-Folie !

Mon Musée Imaginaire

Atelier collages et reliures

Mêlez écriture, collages et images pour fabriquer votre carnet relié et y créer votre propre Musée Imaginaire.

Dans le cadre du Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux.

Les mardis, jeudis à 14h puis les mercredis à 14h et 17h30

Dès 8 ans, gratuit sur inscription, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie

L’événement Atelier collages et reliures « Mon Musée Imaginaire » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom