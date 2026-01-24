Atelier collages récréatifs AFL Outils Le Barp
Atelier collages récréatifs AFL Outils Le Barp mercredi 28 janvier 2026.
1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Date(s) :
2026-01-28
AFL OUTILS
Rendez-vous pour atelier de collages récréatifs à partir de matériaux divers er variés, pour réaliser un tableau, un objet, ou autre œuvre inventive.
1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01 afloutils@gmail.com
