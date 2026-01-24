Atelier collages récréatifs AFL Outils Le Barp

Atelier collages récréatifs AFL Outils Le Barp mercredi 28 janvier 2026.

1B Rue de la Forêt Le Barp Gironde

Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28

2026-01-28

AFL OUTILS

Rendez-vous pour atelier de collages récréatifs à partir de matériaux divers er variés, pour réaliser un tableau, un objet, ou autre œuvre inventive.

afloutils@gmail.com
06 52 26 93 27   .

1B Rue de la Forêt Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 74 01  afloutils@gmail.com

