Atelier Colle-Feuille-Ciseaux à l’atelier Reliure Dabon Journées Européennes des Métiers d’Arts Reliure Dabon Romans-sur-Isère

Atelier Colle-Feuille-Ciseaux à l’atelier Reliure Dabon Journées Européennes des Métiers d’Arts

Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier Reliure d’Albon vous ouvre ses portes et vous propose une animation Colle-feuille-ciseaux durant tout le week-end.

Reliure Dabon 17 rue de la Banque Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 05 27 reliuredabon@gmail.com

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, the Atelier Reliure d’Albon is opening its doors to you and offering a glue-leaf-scissors activity all weekend long.

