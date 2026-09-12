ATELIER COLLECTE Béziers
mardi 8 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER COLLECTE
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-08
Ordinateur, console, tablette… Ne les jetez plus ! Découvrez comment donner une seconde vie à vos équipements informatiques.
Arrêtons de jeter ! Recyclons nos déchets informatiques. Plutôt que de jeter votre vieil ordinateur, la console de jeux de votre jeunesse ou votre tablette cassée, donnez-leur une seconde vie. Dans le cadre de la semaine du numérique et des sciences informatiques, découvrez comment agir simplement pour limiter les déchets électroniques. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Computer, game console, tablet? Don’t throw them away! Find out how to give your electronic devices a second life.
L’événement ATELIER COLLECTE Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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