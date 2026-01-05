Atelier collectif : Apprendre avec l’IA Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Jeudi 12 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Inscription obligatoire, nombre de places limité

Utiliser l’IA pour apprendre, oui, mais pas sans recul ! Découvrez comment tirer le meilleur sans vous faire piéger.

Cet atelier en présentiel conçu pour les étudiant.es de l’université de Rennes est animé par un ingénieur pédagogique du Suptice (Service universitaire de pédagogie et des TICE).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T17:00:00.000+01:00

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



