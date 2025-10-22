Atelier collectif de rire créatif Kawaa Daumesnil Paris

Atelier collectif de rire créatif Kawaa Daumesnil Paris mercredi 22 octobre 2025.

Rire, jouer, écrire, oser délirer ensemble… Voilà le programme de cet atelier où on mélange bonne humeur, créativité, et légèreté.

Le rire est un superpouvoir : il détend, libère, connecte, donne confiance, et parfois… il déverrouille même notre créativité.

Alors j’ai eu envie de tester une idée un peu folle : et si on mariait le yoga du rire avec des jeux de créativité & d’écriture décalés ?

Au menu :

– 1ère partie : une session de yoga du rire pleine d’énergie, saupoudrée de ma touche perso (spoiler : on va vraiment rire).

– 2ème partie : place à la créativité joyeuse avec des jeux collectifs d’écriture et de créativité, sans pression, accessibles à tous, même à ceux qui n’ont pas écrit depuis le collège. Promis, c’est le fun qui prime, pas la syntaxe.

Entre les deux ? On verra bien quels délires émergent.

Tu crois ne pas savoir écrire ? Tu ris doucement (ou pas du tout) ? Tu es le/la bienvenu·e quand même.

Ici, pas de performance, juste de la joie partagée et un soupçon d’audace créative.

Venez comme vous êtes (et repartez un peu plus léger·e).

Alors, qui vient tester avec moi ?

—

Format : Atelier collectif

Organisatrice : Valentina, exploratrice des possibles et animatrice de yoga du rire. Elle aime créer des espaces chaleureux et décalés où le lien, le bien-être et la joie sont au cœur. À travers le rire, elle partage une approche ludique du mieux-être, à la fois légère et puissante.

Horaires : de 19h00 à 21h30

Matériel : Prévoir une tenue confortable, un t-shirt et une bouteille d’eau (car le rire ça donne chaud & soif). Apportez aussi votre tapis de yoga (si vous en avez) ou un tissu/paréo pour s’allonger à la fin, ainsi qu’un carnet et un stylo pour laisser les mots délirer sur le papier.

Nombre de participants : entre 8 et 15 personnes

NB : l’atelier ne pourra avoir lieu qu’à partir de 8 inscrit·es. Si ce seuil n’est pas atteint, il sera annulé (snif), alors parle-en autour de toi.

Participation libre et consciente pour l’organisatrice (en espèces) + une conso obligatoire pour soutenir le Kawaa

—

INFOS À LIRE ATTENTIVEMENT :

Ton inscription est un engagement, merci de nous prévenir 24h à l’avance en cas d’annulation. Le nombre de participants étant limité, si tu réserves une place et que tu ne viens pas, tu prends la place d’une personne qui souhaite participer à l’événement.

Les participant(e)s sont susceptibles d’être photographié(e)s / filmé(e)s pendant l’événément. Si tu ne souhaites pas apparaître sur les photos / vidéos, préviens nous en début d’atelier.

Et si on mettait un peu de folie joyeuse dans nos vies ?

Public adultes.

Kawaa Daumesnil 24 avenue de Daumesnil 75012 Paris

Kawaa Daumesnil 24 avenue de Daumesnil 75012 Paris