Atelier collectif de sophrologie Moment de bien-être entre femmes – Le Hangar Zéro Le Havre, 28 mai 2025 18:30, Le Havre.

Atelier collectif de sophrologie Moment de bien-être entre femmes Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-05-28 18:30:00

Offrez-vous une parenthèse de calme et de douceur dans un cadre bienveillant et sécurisant.

Cet atelier est pensé pour les femmes qui souhaitent se reconnecter à elles-mêmes, relâcher les tensions et retrouver sérénité et énergie intérieure.

Atelier guidé par Emmanuelle sophrologue certifiée.

Une belle occasion de prendre soin de soi… tout simplement.

Réservation obligatoire au 06 14 99 79 22

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

English : Atelier collectif de sophrologie Moment de bien-être entre femmes

Treat yourself to a moment of calm and relaxation in a safe, caring environment.

This workshop is designed for women who wish to reconnect with themselves, release tension and rediscover serenity and inner energy.

Guided by Emmanuelle ? a certified sophrologist.

A great opportunity to take care of yourself? quite simply.

Reservations essential: 06 14 99 79 22

German :

Gönnen Sie sich eine ruhige und sanfte Auszeit in einer wohlwollenden und sicheren Umgebung.

Dieser Workshop ist für Frauen gedacht, die sich wieder mit sich selbst verbinden, Spannungen lösen und Gelassenheit und innere Energie wiederfinden möchten.

Der Workshop wird von Emmanuelle? zertifizierter Sophrologin geleitet.

Eine gute Gelegenheit, sich um sich selbst zu kümmern? ganz einfach.

Reservierung erforderlich unter 06 14 99 79 22

Italiano :

Concedetevi un momento di calma e tranquillità in un ambiente sicuro e attento.

Questo workshop è pensato per le donne che desiderano riconnettersi con se stesse, sciogliere le tensioni e ritrovare la serenità e l’energia interiore.

Guidato da Emmanuelle, sofrologa certificata.

Una grande opportunità per prendersi cura di sé, semplicemente.

Prenotazione obbligatoria al numero 06 14 99 79 22

Espanol :

Regálese un momento de calma y tranquilidad en un entorno seguro y cuidado.

Este taller está diseñado para mujeres que desean reconectar consigo mismas, liberar tensiones y redescubrir la serenidad y la energía interior.

Guiado por Emmanuelle, sofróloga diplomada.

Una gran oportunidad para cuidarse… sencillamente.

Imprescindible reservar en el 06 14 99 79 22

