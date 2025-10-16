Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique Montage photo Livron-sur-Drôme
Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique Montage photo Livron-sur-Drôme jeudi 16 octobre 2025.
Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique Montage photo
2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2025-10-16 09:30:00
fin : 2025-10-16 11:30:00
Date(s) :
2025-10-16
Organisé par le Centre social Martin Luther King. Pour public adulte.
Thème de l’atelier Montage photo (Canva) initiation au design graphique simple et accessible.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr
English :
Organized by the Centre social Martin Luther King. For adults.
Workshop theme: Photo editing (Canva): an introduction to simple, accessible graphic design.
German :
Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Für ein erwachsenes Publikum.
Thema des Workshops: Fotomontage (Canva): Einführung in einfaches und zugängliches Grafikdesign.
Italiano :
Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti.
Tema del workshop: Fotoritocco (Canva): un’introduzione al design grafico semplice e accessibile.
Espanol :
Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos.
Tema del taller: Edición de fotos (Canva): introducción al diseño gráfico sencillo y accesible.
L’événement Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique Montage photo Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme