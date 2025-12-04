Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: Bureautique. Livron-sur-Drôme

Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: Bureautique. Livron-sur-Drôme jeudi 4 décembre 2025.

Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: Bureautique.

2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 09:30:00

fin : 2025-12-04 11:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Organisé par le Centre social Martin Luther King. Public adulte. Thème de l’atelier Bureautique bases de Word, Excel ou Google Docs via mini-défis pratiques.

.

2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

English :

Organized by the Martin Luther King Social Center. For adults. Workshop theme: Office automation: basics of Word, Excel or Google Docs via practical mini-challenges.

German :

Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Zielgruppe: Erwachsene. Thema des Workshops: Bürotechnik: Grundlagen von Word, Excel oder Google Docs via praktische Mini-Challenges.

Italiano :

Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti. Tema del workshop: Office automation: nozioni di base di Word, Excel o Google Docs attraverso mini-sfide pratiche.

Espanol :

Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos. Tema del taller: Ofimática: nociones básicas de Word, Excel o Google Docs a través de mini-retos prácticos.

L’événement Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: Bureautique. Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme