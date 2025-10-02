Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique. Livron-sur-Drôme
Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique. Livron-sur-Drôme jeudi 2 octobre 2025.
Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 09:30:00
fin : 2025-10-02 11:30:00
Date(s) :
2025-10-02
Organisé par le Centre social Martin Luther King. Pour public adulte. Thème de l’atelier Internet ludique atelier créatif et humoristique avec des outils en ligne.
.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr
English :
Organized by the Centre social Martin Luther King. For adults. Workshop theme: Internet fun: creative and humorous workshop using online tools.
German :
Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Für ein erwachsenes Publikum. Thema des Workshops: Spielerisches Internet: Kreativer und humorvoller Workshop mit Online-Tools.
Italiano :
Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti. Tema del workshop: Internet fun: laboratorio creativo e umoristico con strumenti online.
Espanol :
Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos. Tema del taller: Diversión en Internet: taller creativo y humorístico con herramientas en línea.
L’événement Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique. Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme