Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique. Livron-sur-Drôme

Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique. Livron-sur-Drôme jeudi 2 octobre 2025.

Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique.

2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 09:30:00

fin : 2025-10-02 11:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Organisé par le Centre social Martin Luther King. Pour public adulte. Thème de l’atelier Internet ludique atelier créatif et humoristique avec des outils en ligne.

.

2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr

English :

Organized by the Centre social Martin Luther King. For adults. Workshop theme: Internet fun: creative and humorous workshop using online tools.

German :

Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Für ein erwachsenes Publikum. Thema des Workshops: Spielerisches Internet: Kreativer und humorvoller Workshop mit Online-Tools.

Italiano :

Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti. Tema del workshop: Internet fun: laboratorio creativo e umoristico con strumenti online.

Espanol :

Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos. Tema del taller: Diversión en Internet: taller creativo y humorístico con herramientas en línea.

L’événement Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: internet ludique. Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme