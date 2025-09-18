Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique: Thème: l’intelligence artificielle. Livron-sur-Drôme

Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique: Thème: l’intelligence artificielle.

2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18 11:30:00

2025-09-18

Organisé par le Centre social Martin Luther King. Pour public adulte. Thème de l’atelier Intelligence artificielle initiation ludique aux usages et limites de l’IA.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61  centresocial@mairie-livron.fr

English :

Organized by the Centre social Martin Luther King. For adults. Workshop theme: Artificial intelligence: a playful introduction to the uses and limits of AI.

German :

Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Für ein erwachsenes Publikum. Thema des Workshops: Künstliche Intelligenz: Spielerische Einführung in die Nutzung und die Grenzen der KI.

Italiano :

Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti. Tema del workshop: Intelligenza artificiale: una divertente introduzione agli usi e ai limiti dell’IA.

Espanol :

Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos. Tema del taller: Inteligencia artificial: una divertida introducción a los usos y límites de la IA.

