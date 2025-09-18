Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique: Thème: l’intelligence artificielle. Livron-sur-Drôme
2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18 11:30:00
2025-09-18
Organisé par le Centre social Martin Luther King. Pour public adulte. Thème de l’atelier Intelligence artificielle initiation ludique aux usages et limites de l’IA.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr
English :
Organized by the Centre social Martin Luther King. For adults. Workshop theme: Artificial intelligence: a playful introduction to the uses and limits of AI.
German :
Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Für ein erwachsenes Publikum. Thema des Workshops: Künstliche Intelligenz: Spielerische Einführung in die Nutzung und die Grenzen der KI.
Italiano :
Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti. Tema del workshop: Intelligenza artificiale: una divertente introduzione agli usi e ai limiti dell’IA.
Espanol :
Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos. Tema del taller: Inteligencia artificial: una divertida introducción a los usos y límites de la IA.
L’événement Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique: Thème: l’intelligence artificielle. Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-07 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme