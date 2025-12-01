Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: Numérique et écologie Livron-sur-Drôme
Atelier collectif d’initiation à l’informatique et au numérique. Thème: Numérique et écologie Livron-sur-Drôme jeudi 18 décembre 2025.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2025-12-18 09:30:00
fin : 2025-12-18 11:30:00
2025-12-18
Organisé par le Centre social Martin Luther King. Public adulte. Thème de l’atelier Numérique et écologie mesurer et réduire son empreinte numérique.
2 place rene simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 16 61 centresocial@mairie-livron.fr
English :
Organized by the Martin Luther King Social Center. Adult public. Workshop theme: Digital and ecology: measuring and reducing your digital footprint.
German :
Organisiert vom Sozialzentrum Martin Luther King. Publikum für Erwachsene. Thema des Workshops: Digital und ökologisch: Den eigenen digitalen Fußabdruck messen und reduzieren.
Italiano :
Organizzato dal Centro sociale Martin Luther King. Per adulti. Tema del workshop: Digitale ed ecologia: misurare e ridurre la propria impronta digitale.
Espanol :
Organizado por el Centro Social Martin Luther King. Para adultos. Tema del taller: Digital y ecología: medir y reducir tu huella digital.
