Atelier collectif : Dompter votre attention ! Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Lundi 2 février, 12h30 Ille-et-Vilaine

Dompter votre attention !

L’attention, ça se muscle. Ce module conçu pour les étudiant.es de l’université de Rennes, propose des techniques concrètes pour rester focus plus longtemps.

Atelier en présentiel sur le campus de Beaulieu animé par une ingénieure pédagogique du Suptice (Service universitaire de pédagogie et des TICE).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-02T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-02T13:00:00.000+01:00

https://foad.univ-rennes.fr/mod/scheduler/view.php?id=989089

Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



