Atelier collectif KinesYoga

Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le printemps invite au mouvement, à la transformation, au choix.

Et si vous preniez un temps pour écouter ce qui cherche à émerger en vous ?

Un atelier doux et profond, mêlant kinésiologie & yoga, pour accompagner l’énergie du Bois

libérer ce qui freine, clarifier ses choix, remettre de la fluidité et de l’élan

Un espace pour déposer, respirer, ressentir…et se reconnecter à soi, dans la douceur et la bienveillance.

Sur inscription en ligne https://www.momoyoga.com/yoga-with-gaia/lesson/28961681/Kinesiologie-et-yoga .

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 72 29 14 29

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English : Atelier collectif KinesYoga

L’événement Atelier collectif KinesYoga Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden