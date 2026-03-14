Atelier collectif KinesYoga Plonéour-Lanvern
Atelier collectif KinesYoga Plonéour-Lanvern jeudi 26 mars 2026.
Atelier collectif KinesYoga
Plonéour-Lanvern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Le printemps invite au mouvement, à la transformation, au choix.
Et si vous preniez un temps pour écouter ce qui cherche à émerger en vous ?
Un atelier doux et profond, mêlant kinésiologie & yoga, pour accompagner l’énergie du Bois
libérer ce qui freine, clarifier ses choix, remettre de la fluidité et de l’élan
Un espace pour déposer, respirer, ressentir…et se reconnecter à soi, dans la douceur et la bienveillance.
Sur inscription en ligne https://www.momoyoga.com/yoga-with-gaia/lesson/28961681/Kinesiologie-et-yoga .
Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 72 29 14 29
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English : Atelier collectif KinesYoga
L’événement Atelier collectif KinesYoga Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Destination Pays Bigouden