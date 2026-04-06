Atelier collectif : Réviser efficacement Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes
Atelier collectif : Réviser efficacement Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes mardi 7 avril 2026.
Atelier collectif : Réviser efficacement Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B Rennes Mardi 7 avril, 15h30 Inscription obligatoire, nombre de places limité
À l’approche des examens, gagnez du temps et de l’efficacité : explorez des méthodes de révision qui fonctionnent vraiment.
Atelier en présentiel conçu pour les étudiant.es de l’université de Rennes, animé par une ingénieure pédagogique du Suptice (Service universitaire de pédagogie et des TICE).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-07T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-07T17:00:00.000+02:00
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https://foad.univ-rennes.fr/mod/scheduler/view.php?id=989089
Pôle Numérique Rennes Beaulieu – Bât. 9B 263 Avenue du Général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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