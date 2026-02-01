Atelier collection iodée Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Atelier collection iodée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:00:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Aborder le thème de la récup et de la mer pour les adultes avec une superbe oeuvre iodée.

A prtir de 14 ans, sur inscription. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

English : Atelier collection iodée

