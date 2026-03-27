Atelier coloriage La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Accès libre En famille, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 10

Venez participer à une après-midi coloriage sur le thème de la nature à la Ressourcerie du TransiStore ce mercredi 8 avril 2026. pour les 6-10 ans accompagnés d’un adulte

La Ressourcerie du TransiStore La Chapelle-sur-Erdre 44240



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