Atelier coloriage Poulpe d’Avril

5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Nous invitons les enfants à participer au coloriage d’une fresque géante qui sera ensuite affiché dans l’alcôve de la librairie.

A partir de 4 ans .

5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39

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English :

L’événement Atelier coloriage Poulpe d’Avril Erdeven a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon