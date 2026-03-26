Atelier coloriage Poulpe d’Avril Erdeven
Atelier coloriage Poulpe d’Avril Erdeven mercredi 1 avril 2026.
Atelier coloriage Poulpe d’Avril
5T Rue des Menhirs Erdeven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Nous invitons les enfants à participer au coloriage d’une fresque géante qui sera ensuite affiché dans l’alcôve de la librairie.
A partir de 4 ans .
5T Rue des Menhirs Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 99 17 39
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English :
L’événement Atelier coloriage Poulpe d’Avril Erdeven a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon