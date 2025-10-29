Atelier coloriage pour les tout petits Mussy-sur-Seine

Atelier coloriage pour les tout petits Mussy-sur-Seine mercredi 29 octobre 2025.

Atelier coloriage pour les tout petits

Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Le Musée de la Résistance de l’Aube propose aux parents de jeunes enfants n’étant pas en âge de comprendre le musée, de prendre en charge les petits pour un atelier de coloriage autour des dessins d’un résistant prisonnier.

Cela permet aux parents de profiter du musée et de ses collections.

Durée 1h30.

Tarif 2€/enfant.

L’inscription d’un enfant au moins donne droit à une entrée au musée à tarif réduit.

Réservation obligatoire (nombre de places limité) .

Musée de la Résistance de l’Aube Mussy-sur-Seine 10250 Aube Grand Est +33 3 53 63 00 20 museedelaresistance@mussysurseine.com

