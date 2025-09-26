Atelier Colorimétrie My Gym Falaise Falaise

Nous avons le plaisir de vous inviter à un atelier unique autour de la colorimétrie, animé par Christel et Pauline, coach en image.

Découvrez les couleurs qui illuminent votre teint, valorisent votre style et renforcent votre confiance en vous. Un moment ludique et convivial pour apprendre à révéler votre éclat naturel tout en s’amusant !

Sur réservation .

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20 mygym.falaise@gmail.com

English : Atelier Colorimétrie

We’re delighted to invite you to a unique colorimetry workshop, led by image coaches Christel and Pauline.

Discover the colors that illuminate your complexion, enhance your style and boost your self-confidence. A fun and friendly experience!

German : Atelier Colorimétrie

Wir freuen uns, Sie zu einem einzigartigen Workshop rund um die Kolorimetrie einladen zu können, der von den Image-Coaches Christel und Pauline geleitet wird.

Entdecken Sie die Farben, die Ihren Teint zum Leuchten bringen, Ihren Stil aufwerten und Ihr Selbstbewusstsein stärken. Ein spielerischer und geselliger Moment!

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi a un workshop unico sulla colorimetria, condotto dalle image coach Christel e Pauline.

Scoprite i colori che illuminano la vostra carnagione, valorizzano il vostro stile e aumentano la fiducia in voi stessi. Un’esperienza divertente e amichevole!

Espanol :

Estamos encantados de invitarle a un taller único sobre colorimetría, dirigido por las coaches de imagen Christel y Pauline.

Descubra los colores que iluminan su tez, realzan su estilo y aumentan su confianza en sí mismo. Una experiencia divertida y agradable

