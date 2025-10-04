Atelier colorisation Bibliothèque Eugène Delacroix Saint-Maurice

Atelier colorisation Samedi 4 octobre, 10h30, 15h00 Bibliothèque Eugène Delacroix Val-de-Marne

Entrée sur réservation pour les 8/12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Une courte présentation du métier de coloriste BD et du livre « Le renard du père Lachaise »de Nicolas Gilsoul mis en couleur par Virginie Blancher

Bibliothèque Eugène Delacroix 29 Rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice, France Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne Île-de-France 0145188171 https://mediatheques.saint-mauri bibliotheque@ville-saint-maurice.fr

Biblis en folie 2025

Illustration tirée du livre Le renard du Père Lachaise Ed. Robert Laffont Jeunesse, N. Gilsoul (auteur) et V. Blancher (coloriste) Réalisation L. Lacour/Com Saint Maurice