Atelier combiné Zentangle et l’Art en voyage Un Atelier de Art à Zen Parentis-en-Born

Atelier combiné Zentangle et l’Art en voyage

Un Atelier de Art à Zen 209 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born Landes

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le temps d’une soirée, une parenthèse créative et Zen , venez découvrir la méthode Zentangle , une approche artistique simple et libératrice. Aucune notion de dessin n’est requise, et le matériel est fourni.

Avec Christine CZT , vous vous laisserez guider par les formes , et vous laisserez la place à votre créativité en vous déconnectant du quotidien grâce à cette méthode de dessin méditative. Vous repartirez avec votre œuvre sur le thème du voyage.

Avec Amandine, vous commencerez à voyager en façonnant votre itinéraire personnalisé pour un voyage à votre image autour de l’Art. Vous repartirez avec votre carnet plein de surprises et d’inspiration.

Dégustation de thé tisane et petit groupe pour un moment cocoon, matériel fourni .

Un Atelier de Art à Zen 209 Avenue du 8 Mai 1945 Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 19 03 08 unatelier.deartazen@gmail.com

