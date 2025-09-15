Atelier comme des chefs Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Atelier comme des chefs

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-09-15 16:30:00

fin : 2026-07-02 17:45:00

Date(s) :

2025-09-15

Les enfants vont pouvoir d’adonner aux joies de la pâtisserie après la classe.

Ils vont pouvoir réaliser de nouvelles recettes chaque semaine, découvrir de nouveaux ingrédients, apprendre les termes techniques de pâtisserie, faire des mathématiques et de la chimie, augmenter leur créativité, être sensibilisés aux règles d’hygiène, assimiler la bases des habitudes en alimentation saine, stimuler leur esprit d’équipe… Tout cela en s’amusant !!

Les enfants repartent avec leur réalisations après chaque atelier et reçoivent la totalité des recettes par mail.

Une récompense leur est offerte en fin de trimestre.

Les ateliers sont ouvert à tous les enfants. Ils auront lieu dans la cantine derrière la mairie. .

Route de Tendos Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 25 05 37 sophie@eyraud.info

English : Atelier comme des chefs

