Atelier comme les maoris Rue Louis Pasteur Scaër
Atelier comme les maoris Rue Louis Pasteur Scaër mercredi 25 février 2026.
Atelier comme les maoris
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër Finistère
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
La Micro Folie vous propose un atelier créatif autour de la culture maori, avec la création d’objets tels que les poï-toa !
Gratuit, sur inscription uniquement
À partir de 6 ans .
Rue Louis Pasteur Micro Folie Espace Youenn Gwernig Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 11 31 18
English : Atelier comme les maoris
