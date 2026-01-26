Atelier Comme un chevalier Rue Fouquet de La Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier Comme un chevalier

Rue Fouquet de La Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:30:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-19 2026-02-24 2026-02-26

Pour les enfants à partir de 5 ans

Le chevalier, personnage emblématique du Moyen Âge, défend le château. Les enfants seront amenés à découvrir le monde de la chevalerie en explorant la forteresse avec un médiateur. Une fois formé au métier, ils recevront leurs armoiries, afin de montrer qu’ils sont officiellement acceptés parmi les chevaliers et apposeront leurs armoiries sur un écu.

À partir de 5 ans, places limitées.

Sur réservation

Tarif plein 3 €, Tarif réduit 1,50 €

Gratuit pour un accompagnant (1 adulte pour 1 enfant) .

English :

For children aged 5 and over

