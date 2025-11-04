Atelier : Comment débuter une revue de littérature ? Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes

Atelier : Comment débuter une revue de littérature ? Bibliothèque universitaire Villejean Santé Rennes Mardi 4 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Les revues de littérature peuvent suivre différentes méthodes, mais toutes requièrent de croiser les résultats de plusieurs sources d’information

**Atelier organisé le mardi 4 novembre 2025 à 13h, dans la salle de formation de la BU Villejean Santé.**

Les revues de littérature peuvent suivre différentes méthodes, mais toutes requièrent de croiser les résultats de plusieurs sources d’information. Dans le domaine médical, les étudiantes et étudiants de l’Université de Rennes disposent actuellement, en plus de Pubmed, de la Cochrane Library et du Web of Science.

Nous n’allons pas montrer par le menu le fonctionnement de ces différentes bases de données pendant cette heure mais vous indiquer par quelles étapes vous devez passer pour préparer au mieux votre stratégie de recherche et de collecte d’information.

Des ordinateurs sont fournis par la bibliothèque, mais il est recommandé de venir avec le vôtre pour conserver votre paramétrage après l’atelier.

**L’inscription est obligatoire** : elle vous permet de réserver une place et nous permet de mieux préparer l’atelier.

L'inscription est obligatoire

**L’atelier est annulé si moins de 3 participants sont inscrits.**

Si l’atelier n’est pas complet, vous pouvez y assister sans être inscrit au préalable : présentez-vous à l’animateur en début de séance

**Les ateliers de la BU :** des formations courtes et gratuites ! Pendant une heure maximum, un bibliothécaire vous présente un outil ou une méthode vous permettant d’être plus efficace dans votre recherche d’information.

Découvrez la liste des thèmes et inscrivez vous aux ateliers.

