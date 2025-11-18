[ATELIER] Comment fait-on pour calculer un droit de douane ? Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Angers

[ATELIER] Comment fait-on pour calculer un droit de douane ? Mercredi 10 décembre, 10h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Atelier gratuit pour les membres du club export, 50 Euros pour les non-membres du club export. Clôture des inscriptions le 8 décembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T12:30:00

Au programme

Rendez-vous le 10 décembre de 10 h 00 à 12 h 30 à la Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Salle Maine.

Les fondements du calcul douanier

Une immersion dans les trois piliers que sont l’espèce, l’origine et la valeur, et leur rôle respectif.

Des cas pratiques et interactifs

Nous illustrerons ces notions par des exemples concrets tirés du secteur agroalimentaire et viticole, afin que chacun puisse repartir avec des clés opérationnelles pour aborder ses problématiques en douane.

Les impacts du contexte international

Dans un monde en perpétuelle évolution, comprendre les droits de douane, c’est aussi saisir les incidences des accords internationaux et des régulations évolutives.

Conclusion : de la complexité à l’opportunité

En repensant ensemble la fonction douanière, nous transformerons la complexité du calcul des droits de douane en une opportunité d’optimisation et de stratégie, et vous donnons les outils pour mieux naviguer dans l’univers du commerce international.

Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges enrichissants, où pédagogie rime avec anticipation des enjeux futurs.

Cet atelier sera présenté par Louis-Marie SAVY, juriste au Département droit douanier et contributions indirectes chez FIDAL AVOCATS.

En savoir + sur le Club Export de Food’Loire

Contact

Louise GRAMMOND, chargée de mission promotion qualité.

Louise GRAMMOND, chargée de mission promotion qualité.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 9 rue André Brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/

