Atelier : COMMENT FINANCER SON PROJET DE CREATION D’ENTREPRISE ? Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Atelier : COMMENT FINANCER SON PROJET DE CREATION D’ENTREPRISE ? Jeudi 19 février 2026, 10h30 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Gratuit – sur inscription

Financement par fonds propres. collecte de fonds auprès de l’entourage, prêt bancaire, prêt d’honneur, concours, microcrédit ou encore aides et subventions, venez découvrir toutes les sources de financement pour votre projet de création.

Espace Créateurs d'Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

