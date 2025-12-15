Atelier : COMMENT PROSPECTER SUR LINKEDIN Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Atelier : COMMENT PROSPECTER SUR LINKEDIN Vendredi 17 avril 2026, 10h30 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:30:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Apprenez à optimiser votre profil, cibler efficacement vos prospects et adopter les bonnes pratiques pour entrer en contact de manière authentique et performante. Cet atelier vous donnera les clés pour transformer LinkedIn en un véritable levier de croissance pour votre entreprise.

Espace Créateurs d’Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHDdi_DVnaTQBvIRhp4cyygZbw0bNCvHbLr-fvvmuMzBKrQ/viewform »}]

Rejoignez-nous pour un atelier interactif dédié à la prospection commerciale sur LinkedIn, le réseau professionnel incontournable pour développer votre activité.