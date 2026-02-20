Atelier Comment réussir son compost Maison des Associations Montberthault
Atelier Comment réussir son compost
Maison des Associations 9, rue du Champ de Foire Montberthault Côte-d’Or
Gratuit
Gratuit
Début : 2026-03-10 18:00:00
fin : 2026-03-10 20:00:00
2026-03-10
Comment réussir son compost
Avec le retour du printemps, c’est le moment de se (re)mettre au compostage !
Venez découvrir la recette d’un compost réussi, mettre en pratique les bons gestes, apprendre à récolter votre compost et à l’utiliser dans le jardin.
Au programme La recette du compost, les outils à utiliser, la mise en pratique.
D’une durée de 2 heures, cet atelier est gratuit et ludique.
Inscription obligatoire.
Accessible aux enfants accompagnés à partir de 8 ans. .
Maison des Associations 9, rue du Champ de Foire Montberthault 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 62 09
