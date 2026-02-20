Atelier Comment réussir son compost Maison des Associations Montberthault

Atelier Comment réussir son compost

Maison des Associations 9, rue du Champ de Foire Montberthault Côte-d’Or

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10 20:00:00

2026-03-10

Comment réussir son compost

Avec le retour du printemps, c’est le moment de se (re)mettre au compostage !

Venez découvrir la recette d’un compost réussi, mettre en pratique les bons gestes, apprendre à récolter votre compost et à l’utiliser dans le jardin.

Au programme La recette du compost, les outils à utiliser, la mise en pratique.

D’une durée de 2 heures, cet atelier est gratuit et ludique.

Inscription obligatoire.

Accessible aux enfants accompagnés à partir de 8 ans. .

Maison des Associations 9, rue du Champ de Foire Montberthault 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 62 09

