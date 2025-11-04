Atelier Communication consciente Café épicerie du PLAN B La Turballe

Atelier Communication consciente

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Béatrice JOUIN et Gwenola VIENNOIS sont ravies de vous convier à un atelier sur la Communication Consciente, une approche qui optimise nos échanges au quotidien.

Notre objectif est de vous fournir des outils concrets que vous pourrez mettre en pratique dans votre vie personnelle et professionnelle.

Que vous ayez déjà participé à un atelier ou pas, nous pourrons pratiquer tous ensemble.

Participation sur inscription par téléphone 06 51 11 24 69 ou 06 75 47 11 79

Nombre de places limitées pour rester sur un groupe à dimension humaine.

Rejoignez-nous pour cette aventure passionnante vers une communication plus empathique et bienveillante ! .

