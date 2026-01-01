Atelier Communication consciente Café épicerie du PLAN B La Turballe

Atelier Communication consciente

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 17:30:00

fin : 2026-01-14 19:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Céline BEAUCHET et Alain DURECQ sont ravis de vous convier à notre premier atelier sur la Communication Consciente, une approche qui optimise nos échanges au quotidien. Au cours de cette 1ere session, nous explorerons ensemble les principes fondamentaux. Notre objectif est de vous fournir des outils concrets que vous pourrez mettre en pratique dans votre vie personnelle et professionnelle.



Inscription Céline BEAUCHET (06 21 47 12 84) ou Alain DURECQ (06 74 00 94 88). Rejoignez-nous pour cette aventure passionnante vers une communication plus empathique et bienveillante.



6 autres ateliers complémentaires seront proposés jusqu’à début 2026 mercredi 15 octobre, mardi 4 novembre, samedi 22 novembre, mercredi 17 décembre, mercredi 14 janvier.

INFOS PRATIQUES

– Participation sur inscription avec un nombre de places limitées pour rester sur un groupe à dimension humaine

– Tarif libre au profit de l’association du Plan B (environ 5€, selon vos possibilités).

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Communication consciente La Turballe a été mis à jour le 2025-10-24 par ADT44