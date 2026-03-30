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Atelier Communication gestion de la relation Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Atelier Communication gestion de la relation Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux

Atelier Communication gestion de la relation Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux lundi 20 avril 2026.

Lieu : Rue des chantiers de jeunesse

Adresse : Cabinet Duo

Ville : 47700 Casteljaloux

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif :

Atelier Communication gestion de la relation

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Mieux comprendre les situations relationnelles et communiquer de façon claire avec vos collaborateurs et clients.
Sur inscription   .

Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25  contact@d-u-o.fr

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English : Atelier Communication gestion de la relation

L’événement Atelier Communication gestion de la relation Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne