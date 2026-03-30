Atelier Communication gestion de la relation Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux
Atelier Communication gestion de la relation Rue des chantiers de jeunesse Casteljaloux lundi 20 avril 2026.
Atelier Communication gestion de la relation
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Mieux comprendre les situations relationnelles et communiquer de façon claire avec vos collaborateurs et clients.
Sur inscription .
Rue des chantiers de jeunesse Cabinet Duo Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 69 04 25 contact@d-u-o.fr
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English : Atelier Communication gestion de la relation
L’événement Atelier Communication gestion de la relation Casteljaloux a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coteaux et Landes de Gascogne