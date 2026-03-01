Atelier communication gestuelle associée à la parole pour tout-petits Accueil périscolaire de Mâlain Mâlain

Atelier communication gestuelle associée à la parole pour tout-petits

Accueil périscolaire de Mâlain 38 rue Maurice Béné Mâlain Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-23

La communication gestuelle est un outil riche qui permet de tisser un lien privilégié avec l’enfant qui ne parle pas encore. Elle permet d’accompagner nos paroles de gestes précis et d’entrer en communication avec bébé. Elle favorise également le développement du langage. .

Accueil périscolaire de Mâlain 38 rue Maurice Béné Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 50 30 79 contact@afr-sombernon.fr

English : Atelier communication gestuelle associée à la parole pour tout-petits

